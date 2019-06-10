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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sudan’da hayat durdu

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Sudan’da hayat durdu

Afrika ülkesi Sudan’da sivil hükümet taleplerini kabul etmeyen orduya karşı düzenlenen ‘sivil itaatsizlik’ hareketi sonrasında ülkede yaşam durma noktasına geldi. Askeri Geçiş Konseyi ise greve katılma kararı alan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

SUDAN’da Suudi Arabistan ve Mısır destekli Askeri Geçiş Konseyi’nin (AGK) sivil hükümete geçiş taleplerine kayıtsız kalması üzerine dün düzenlenen genel grev ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Sudan Odalar Birliği’nin ülkede genel grev kararı almasına dün birçok meslek birliği olumlu yanıt verdi. Öğretmenler Komitesi, Gazeteciler Ağı, Mühendisler Birliği, Veterinerler Birliği, Avukatlar Demokratik İttifakı ve Eczacılar Merkez Komitesince, dün başlayan sivil itaatsizlik eylemine geniş katılım sağladı. Ülkede hafta başlangıcı olan pazar günü on binlerce çalışan evinden dışarı çıkmadı.

PİLOTLAR DA GREVDE

Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havalimanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı aktarıldı. Sudan Odalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivil itaatsizlik ve genel grevle sağlanacak barışçıl direniş askeri konseyi devirme ve yerine sivil geçiş hükümeti geçirmenin en hızlı ve en etkili yoludur” ifadesi yer aldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Meslek örgütlerinin genel grev başlatmasından hemen önce harekete geçen askeri cunta, banka, havaalanı ve elektrik işçilerinden onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sudan Odalar Birliği, grev kararı sonrası görevdeki Askeri Geçiş Konseyi’nin çalışanların greve katılmaması konusunda tehdit ettiğini duyurdu. Sudan’ın başkenti Hartum’da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 3 Haziran’da Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

Sudan’da hayat durdu

BİLGİ NOTU: Sudan güvenlik güçleri, geçen pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargâhı önünde 6 Nisan’dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı. Müdahale sonucu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

 

MÜZAKERELER TIKANDI

- Sudan’da Aralık 2018’de başlayan eylemlerin ardından Nisan 2019’da 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in ordu tarafından görevden indirilmesiyle ordu ve sivil toplum örgütleri arasında yeni yönetim için müzakereler başlamıştı. Sivil yönetim talebindeki eylemcilerin liderleri ve generallerin bir araya gelmesiyle ülkede üç yıl içinde sivil bir yönetime geçilmesi konusunda fikir birliği sağlansa da en yüksek merci olan konseydeki çoğunluk üzerinde anlaşmazlık yaşanmıştı. Sudan ordusu, konseyde çoğunluğun askerde olması gerektiğini savunurken, protestoculara liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri çoğunluğun sivillere geçmesini savunuyor.

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