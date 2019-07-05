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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
05.07.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Sudan'da dönüşümlü başkanlıkta uzlaşma sağlandı

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Sudan'da dönüşümlü başkanlıkta uzlaşma sağlandı

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaştı.

Afrika Birliği himayesinde iki gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü paylaşılmasında anlaştı.

Taraflar, parlamento oluşumunu ise devlet başkanlığı konseyi ve kabine kurulana dek erteleme kararı aldı.

Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminde teknokrat hükümeti ve süresi en az 3 yıl olacak, tarafların iktidarı dönüşümlü paylaştığı devlet başkanlığı konseyi konusunda fikir birliğine vardı." ifadesini kullandı.

Lebat, yüzlerce göstericinin yaşamını yitirdiği olaylara işaret ederek, asker ile sivillerin, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili şeffaf ve bağımsız bir ulusal soruşturma başlatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, anlaşmayla demokratik gelecek ve güvenlik tesis etmeyi umduklarını vurgulayarak, ABD, Mısır ve Afrika ortak arabuluculuk girişimine anlaşmadaki rolleri için teşekkürlerini iletti.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Sudan Kongre Partisi Genel Başkanı Ömer ed-Digair de anlaşmayı, Sudan'ın geleceği için bir "atılım" şeklinde nitelendirerek, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılmasının gelecek hükümetin önceliklerinden birisi olacağını kaydetti.

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