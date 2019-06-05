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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.06.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi müzakereye hazır

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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi müzakereye hazır

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Sudan'ın zor şartlar altında bir değişim aşamasından geçmekte olduğunu ve bu aşamanın güvenli bir şekilde atlatılması, ülkenin kaosa sürüklenmesinin ve ülke çıkarlarına zarar verilmesinin önüne geçilmesi için bilgeliğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Son günlerde üzücü olayların yaşandığını ifade eden Burhan, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Burhan, "Tarih, değişimin zor olduğunu göstermektedir. Geçmişin hatalarını tekrarlamayı önleyecek yeni bir vizyonu tesis etmek ve yeni bir sayfa açmak, geleceğe ulaşmak ve kalkınmayı sağlamak için geçmişin hataları ve üzüntüleri üzerinde durmamayı gerektiriyor." dedi.

"MEŞRU BİR YÖNETİMİN KURULMASINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Geleceğe yönelmek için geçmişin sayfasını kapatma ve yeni bir sayfa açma çağrısında bulunan Burhan, Afrika ülkelerinde geçmişte yapılan hataların üstesinden gelmeyi başaran birçok deneyimin bulunduğuna işaret etti.

Burhan, "Biz Askeri Geçiş Konseyi olarak, Sudanlıların devrim beklentilerini ifade eden meşru bir yönetimin kurulmasını tamamlayacağız. Ülkenin çıkarları dışında hiçbir ön şartın olmadığı bir müzakere için ellerimizi açıyoruz." diye konuştu.

9 AY İÇİNDE GENEL SEÇİME GİDİLECEK

Sudan AGK Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içerisinde genel seçim yapılacağı kararı aldıklarını açıklamıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi'nden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle birlikte 60'a ulaştığını bildirilmişti.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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