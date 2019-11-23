Sualtı topraksız tarım
İtalya’da sualtında topraksız tarım denemelerinin ilk evresi başarıyla sonuçlandı. Bu projeyle birlikte uzay gibi tarımın olanaksız olduğu yerlerde bitki yetiştirmek mümkün hale gelecek.
İtalya’nın kuzeybatı kıyılarında yürütülen ‘sualtı tarım projesi’ tarımcılıkta büyük bir dönüşüme yol açacak. Pisa Üniversitesi’nin de dahil olduğu projede denizin metrelerce altına koyulan özel kapların içindeki bitkiler, topraksız bir alanda normalden çok daha hızlı bir gelişim gösteriyor.
İLK ÜRÜN ÇİLEK
Fesleğen ve adaçayı gibi bitkilerin kullanıldığı projede bitkilerin yetişmesi için özel bir sistem kullanıldığı belirtildi. Su, nem ve oksijen miktarını dengeleyen bu sistem, tarıma elverişli olmayan arazilerde, okyanusta ve hatta uzayda bile tarımcılık faaliyetlerinin yürütülmesi anlamına gelebilir. Proje yetkilileri su altında yetiştirilen ilk ürünün çilek olduğunu ve tadına da baktıklarını söyledi.
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