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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.04.2019 - 20:15, Son Güncelleme:

Stoltenberg'den Türkiye ve S-400 açıklaması: 'Kendi ulusal kararıdır'

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Stoltenberg'den Türkiye ve S-400 açıklaması: 'Kendi ulusal kararıdır'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Hangi silahı alacağı, her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Türkiye'nin NATO ittifakında kalmak ile S-400 sistemlerini almak arasında seçim yapmasını söyledi. NATO da bu tehdidi paylaşıyor mu? Türkiye'nin S-400 alması NATO üyeliği için bir kırmızı çizgi mi?" şeklindeki sorusuna Stoltenberg, "Hangi silahı alacağı her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır." şeklinde yanıt verdi.

Stoltenbergden Türkiye ve S-400 açıklaması: Kendi ulusal kararıdır

Stoltenberg, "Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar. S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye daha önce hava savunma kabiliyetleri sağladığını belirten Stoltenberg, İspanya'nın Patriot bataryaları ile İtalya'nın SAMP/T bataryalarının daha önce Türkiye'ye konuşlandırıldığını hatırlattı.

Stoltenbergden Türkiye ve S-400 açıklaması: Kendi ulusal kararıdır

Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında Patriot sistemleri satışı konusundaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Türkiye, Fansa ile İtalya arasında da SAMP/T sistemleri üzerine görüşmeler yapıldığını söyledi.

Stoltenbergden Türkiye ve S-400 açıklaması: Kendi ulusal kararıdır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı'nca düzenlenen panelde "Türkiye, bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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