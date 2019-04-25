Sri Lanka’yı kana bulayan 8 bombacı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSri Lanka’yı kana bulayan 8 bombacı
GeriDünya Sri Lanka’yı kana bulayan 8 bombacı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sri Lanka’yı kana bulayan 8 bombacı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sri Lanka’yı kana bulayan 8 bombacı

Sri Lanka’da Paskalya günü olan geçen pazar üç kilise ve dört otele düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 359’a yükseldi. Gözaltına alınanların sayısı 58’e çıkarken saldırılarda 8 intihar bombacısının yer aldığı, ikisinin kardeş, ikisinin de karı-koca olduğu belirtildi.

PASKALYA günü yaşanan katliamların ardından Sri Lanka’da toplu cenaze törenleri devam ederken, can kaybının 359’a yükseldiği bildirildi. Saldırıların nedeni ve arkasındaki kişi ya da gruplar araştırılıyor. Yeni gözaltılarla şüpheli sayısı 58’e çıktı. Terör örgütü DEAŞ, önceki gün saldırıları üstlendiğini açıklamıştı. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, güvenlik kuvvetleri ve polis yapılanmasında ‘büyük değişiklikler’ yapılacağını açıkladı. Sirisena, savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün görevden alınacağını ve bu kişilerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını duyurdu. Saldırılara dair yeni açıklamalar ise Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene’den geldi.

‘PARLAK’ PROFİLLER

8 saldırgandan 7’sinin görüntüsü teşhis edilirken, Wijewardene, saldırıda yer alan intihar bombacılarıyla ilgili yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Bombacıların ‘parlak profilleri’ ise dikkat çekti. Bombacılardan birinin, lisansını İngiltere’de, yüksek lisansını da Avustralya’da tamamladığı belirtildi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Wijewardene, tüm saldırganların yurtdışına seyahat ettiğini aktardı. Wijewardene, “(Saldırganların) hepsi iyi eğitimli; orta ve üst orta sınıf ailelere mensup. Ekonomik olarak bağımsız ve istikrarlı oldukları söylenebilir. Bu endişe verici bir durum” diye konuştu. Saldırganların yurtdışı seyahatlerinde radikalleştiklerinden şüpheleniliyor.

HAMİLE İNTİHAR BOMBACISI

Saldırganlara ilişkin bir diğer çarpıcı detay da kendilerini ve çocuklarını canice teröre alet eden İlham ve Fatima İbrahim çifti oldu. Shangri-La Hotel’deki bombalı saldırının arkasında olduğu düşünülen İlham İbrahim, burada 36 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Hamile eşi Fatima’nın ise patlamanın ardından özel harekât birliklerinin eve düzenlediği operasyonda kendini havaya uçurduğu, karnındakiyle birlikte dört çocuğu ve üç polisin de öldüğü bildiriliyor. İlham’ın erkek kardeşi İnşaf da Cinnamon Grand Hotel’deki bombalı saldırıdan sorumlu tutuluyor.

BAHARATÇI AİLE

İlham ve İnşaf kardeşlerin, başkent Colombo’nun sosyetik bölgelerinde yaşadığı ve varlıklı bir yaşam sürdüğü kaydedildi. İnşaf İbrahim’in dört çocuğu ve eşiyle birlikte yaklaşık 2 milyon dolar değerinde altı odalı lüks bir evde yaşadığı bildirildi. İnşaf aynı zamanda 50 çalışana sahip başarılı bir bakır şirketinin sahibiydi. İki kardeşin internetten DEAŞ bağlantılı hesaplardan etkilendiği öne sürülüyor. Kuyumculuk sektöründe çalışan İnşaf’ın eniştesi Aşkan Alevdin, ‘büyük bir şokta olduklarını’ ifade ediyor. Bombacı kardeşlerin, baharat tüccarı olan babalarının ise gözaltına alındığı belirtildi.

DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Kesin olmamakla birlikte, saldırıların terör örgütü DEAŞ’la koordineli yapılmış olabileceğine dair birçok emare olduğu belirtiliyor. Saldırıların ideolojik gerekçelerle gerçekleştirildiğini söyleyen Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, DEAŞ’tan para yardımı ve ilham alınmış olabileceğini ifade etti. Hükümet yetkilileri, saldırıların arkasında yerelde etkili bir grup olan radikal İslamcı Ulusal Tevhid Cemaati’ne işaret ediyor. Grubun DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’ye de biat etmiş olabileceği de öne sürülen iddialar arasında. Bu bağlamda saldırganların uluslararası bağlantıları araştırılıyor.

YENİ SALDIRI TEHLİKESİ

Saldırıların önlenmesi konusunda hükümetin ‘büyük istihbarat açığı’ olduğunun altı çizilirken, yükselen tansiyon sonrası yeni saldırı tehlikesine dikkat çekildi. Yerel güvenlik birimleri, dün, yani saldırıdan tam 3 gün sonra yeni bir bombanın imha edildiğini duyurdu. Büyük bir alışveriş merkezindeki motosiklete gizlenen bombalı düzeneğin kontrollü bir şekilde imha edildiği duyuruldu.

Kesin olmamakla birlikte, saldırıların terör örgütü DEAŞ’la koordineli yapılmış olabileceğine dair birçok emare olduğu belirtiliyor. Saldırıların ideolojik gerekçelerle gerçekleştirildiğini söyleyen Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, DEAŞ’tan para yardımı ve ilham alınmış olabileceğini ifade etti. Hükümet yetkilileri, saldırıların arkasında yerelde etkili bir grup olan radikal İslamcı Ulusal Tevhid Cemaati’ne işaret ediyor. Grubun DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’ye de biat etmiş olabileceği de öne sürülen iddialar arasında. Bu bağlamda saldırganların uluslararası bağlantıları araştırılıyor.

YENİ SALDIRI TEHLİKESİ

Saldırıların önlenmesi konusunda hükümetin ‘büyük istihbarat açığı’ olduğunun altı çizilirken, yükselen tansiyon sonrası yeni saldırı tehlikesine dikkat çekildi. Yerel güvenlik birimleri, dün, yani saldırıdan tam 3 gün sonra yeni bir bombanın imha edildiğini duyurdu. Büyük bir alışveriş merkezindeki motosiklete gizlenen bombalı düzeneğin kontrollü bir şekilde imha edildiği duyuruldu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi

Sri Lanka'da yeni patlama

BM'den Rusya ve Türkiye'ye İdlib çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 1915 tepkisi