Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor
GeriDünya Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor

Sri Lanka'da 21 Nisan'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından, İslam karşıtı saldırıların yoğunlaşması üzerine ülkenin kuzey batı bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, dün Kuzey Batı Eyaleti'ne bağlı Puttalam şehrinde İslam karşıtı grubun, 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eyalet genelindeki polislere, etnik veya dini temelli şiddet eylemlerine başvuranlara karşı en sert müdahalede bulunma yetkisi verildi.

Diğer yandan Sri Lanka'daki Hindu partilerinden Tamil Ulusal İttifakı, geçen haftadan bu yana ülke genelinde Müslümanlara karşı yapılan saldırıları kınadı.

Parti sözcüsü Milletvekili Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, "Söz konusu şiddet eylemlerini en ağır şekilde kınıyor ve faillere karşı acil ve katı önlemler alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Eğer vatandaş, hükümetin veya güvenlik güçlerinin kendilerini koruduğunu düşünmezse kendilerini başka şekilde savunmak zorunda kalırlar." açıklamasında bulundu.

Sumanthiran, hükümete bu şiddet ve huzursuzluk ortamını durdurması çağrısı yaptı.

TERÖRÜN ARDINDAN İSLAM KARŞITI SALDIRILAR ARTTI

21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında ülkenin bazı bölgelerinde İslam karşıtı gruplar, geçen hafta Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve camilere saldırarak tahrip etmişti.

Şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı Eyaleti genelinde daha öncesinde hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti. Dün ise Puttalam şehrinde 45 yaşındaki bir Müslüman, İslam karşıtı bir grubun bıçaklı saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SRİ LANKA'DA TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı

Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik devam ediyor

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi