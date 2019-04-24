Sri Lanka saldırganı İngiltere'de eğitim görmüş
Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, intihar saldırganlardan birinin lisans eğitimini İngiltere'de aldığına, Sri Lanka'ya yerleşmeden önce yüksek lisans için de Avustralya'ya gittiğine inandıklarını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene, yaptığı basın toplantısında, intihar saldırganlardan birinin İngiltere'de lisans eğitimi aldığına, daha sonra Sri Lanka'ya yerleşmeden önce yüksek lisans için Avustralya'ya gittiğine inandıklarını söyledi.
Wijewardene, "saldırganların büyük bölümünün iyi eğitimli olduğunu, orta veya orta-üst sınıf ailelerden geldiğini, maddi sıkıntı çekmediklerini" kaydetti.
Bu arada ABD'nin Kolombo Büyükelçisi Alaina Teplitz, elçilikte yabancı gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin "Sri Lanka'daki tehditten önceden bilgi sahibi olmadığını" kaydetti.
Sri Lanka Müslüman sivil toplum hareketleri ve dernekleri de yetkililere saldırıların faillerini derhal tutuklamaları ve cezalandırmaları çağrısında bulundu.
Tüm Seylan Cemiyet-ül Ulama, Müslüman Konseyi, Cemaat-i İslami, Sri Lanka Memon Derneği ve Encümen-i Seyfi tarafından imzalanan ortak açıklamada, yetkililere saldırıların faillerinin yanı sıra saldırganları teşvik eden ve destekleyenlerin de derhal tutuklanması ve cezalandırılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Ulusal Tevhid Cemaati" ve saldırıyı düzenleyenlerin, İslam'ı ve Müslümanların inançlarını temsil etmediği vurgulanarak, bu kişilerin kendi radikal ve İslam karşıtı gündemlerini gerçekleştirmek için İslam'ı kötüye kullandığı belirtildi.
Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"ni sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini aktarmıştı.
Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.
Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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