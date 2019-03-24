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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
24.03.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Spice Girls'ten yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı

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Spice Girls'ten yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı

Spice Girls grubunun üyesi Mel B, grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Mel B, grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

43 yaşındaki şarkıcı 20 yıl önce Halliwell ile yaşadığı bir saat süren cinsel ilişki için "Biz çok iyi arkadaştık. Önemli bir şey değildi. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi" dedi.

"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu gerçekten tekrar yaşanmadı" diyen Mel B "Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması." açıklamasını yaptı.

Mel B'nin bir röportaj sırasında yaptığı cinsel ilişki itirafı için sunucu Piers Morgan, "Bu bomba etkisi yaratır. Bir Spice Girls bombası. Bunu daha önce itiraf etmemiştin değil mi? İnsanların ağzı açık kalacak" yorumunda bulundu.

20 yıl sonra gelen itiraf için Mel B sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geri'ye konuyla ilgili soru sorulduğunda yalanlamayacağını umuyorum çünkü oldu ve bitti, önemli bir şey değildi. Sadece eğlenceliydi. Bana bir soru sordunuz ve yanıtladım."

"Bunun için benden nefret edecek çünkü köşkünde eşi ile beraber havalı bir hayat sürüyor. Fakat bu gerçek. O ve eşi beni öldürecek"

Mel B ile yapılan röportajın tamamı önümüzdeki yaz döneminde İngiltere'de yayın yapan ITV'de yayınlanacak.

90'lı yıllara damgasını vuran müzik grubu Spice Girls'ün o dönemde sık sık birbirleriyle öpüşerek kameralara poz verdiği biliniyor.

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