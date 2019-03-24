Spice Girls'ten yıllar sonra gelen cinsel ilişki itirafı

90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls'ün üyelerinden Mel B, grubun bir diğer üyesi Geri Halliwell ile 20 yıl önce tek gecelik cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

43 yaşındaki şarkıcı 20 yıl önce Halliwell ile yaşadığı bir saat süren cinsel ilişki için "Biz çok iyi arkadaştık. Önemli bir şey değildi. Sadece oldu. Önemli bir şey değildi" dedi.

"Sadece gülüp geçtik hepsi bu. Yalnızca bir defa oldu gerçekten tekrar yaşanmadı" diyen Mel B "Ben dürüst biriyim ve buna kitabımda yer vermeme sebebim kitabımın bu tür şeylerle ilgisi olmaması." açıklamasını yaptı.

Mel B'nin bir röportaj sırasında yaptığı cinsel ilişki itirafı için sunucu Piers Morgan, "Bu bomba etkisi yaratır. Bir Spice Girls bombası. Bunu daha önce itiraf etmemiştin değil mi? İnsanların ağzı açık kalacak" yorumunda bulundu.

20 yıl sonra gelen itiraf için Mel B sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geri'ye konuyla ilgili soru sorulduğunda yalanlamayacağını umuyorum çünkü oldu ve bitti, önemli bir şey değildi. Sadece eğlenceliydi. Bana bir soru sordunuz ve yanıtladım."

"Bunun için benden nefret edecek çünkü köşkünde eşi ile beraber havalı bir hayat sürüyor. Fakat bu gerçek. O ve eşi beni öldürecek"

Mel B ile yapılan röportajın tamamı önümüzdeki yaz döneminde İngiltere'de yayın yapan ITV'de yayınlanacak.

90'lı yıllara damgasını vuran müzik grubu Spice Girls'ün o dönemde sık sık birbirleriyle öpüşerek kameralara poz verdiği biliniyor.