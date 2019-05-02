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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.05.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

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SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği yer testinde alev aldı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in mart ayında insansız test uçuşunu yapan Crew Dragon mekiğinin yer testi sırasında yanarak tahrip olduğu bildirildi.

SpaceX Başkan Yardımcısı Hans Koenigsmann, yaptığı açıklamada, personel taşıyıcı mekiğin 20 Nisan'da yapılan yer testinde itici motorların ateşlemesi sırasında bilinmeyen bir sebeple alev aldığını söyledi.

Kaza sırasında açığa çıkan zehirli atık nedeniyle testin yapıldığı rampanın erişime kapatıldığını ifade eden Koenigsmann, kazanın sebebine veya mekikte yol açtığı hasarın boyutlarına dair net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Öte yandan Koenigsmann, halen Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ihtiyaç ve deney malzemeleri taşımakta kullanılan Dragon Cargo mekiğinin ise sağlam durumda olduğunu ve yeni kargo seferi için cuma günü uzaya fırlatılacağını kaydetti.

SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği insansız test uçuşu için 2 Mart'ta uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşan mekik, 8 Mart'ta Dünya'ya dönmüştü.

SpaceX'in ISS'ye özel şirketlerce üretilen mekiklerle astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen personel taşıyıcı Dragon Crew mekiğinin insanlı uçuş testinin ağustosta yapılması planlanıyordu.

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