MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSoyguncular polisle çatıştı: 4 ölü
GeriDünya Soyguncular polisle çatıştı: 4 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
07.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Soyguncular polisle çatıştı: 4 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soyguncular polisle çatıştı: 4 ölü

ABD’nin Florida eyaletinde önceki gün kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan silahlı iki kişinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 4 kişi öldü.

Florida eyaletinin Miami kentine yakın Coral Gables’da silahlı soyguncuların bir kuyumcuyu soyup ardından UPS şirketine ait bir kamyonu çaldığı belirtildi. Kamyonun sürücüsünü de rehin alan soyguncularla polis ekipleri arasında çıkan çatışmada iki soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. FBI olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle