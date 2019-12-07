Soyguncular polisle çatıştı: 4 ölü

Florida eyaletinin Miami kentine yakın Coral Gables’da silahlı soyguncuların bir kuyumcuyu soyup ardından UPS şirketine ait bir kamyonu çaldığı belirtildi. Kamyonun sürücüsünü de rehin alan soyguncularla polis ekipleri arasında çıkan çatışmada iki soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. FBI olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.