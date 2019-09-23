Şoygu’dan Türkiye yorumu: Kimse komşusunu seçmez
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, göreve atandığı 2012’den beri Rus medyasına verdiği ilk kapsamlı demeçte Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere değindi. Rusya’nın popüler “Moskovski Komsomolets” gazetesine demeç veren Şoygu’ya “2015 yılında Türk askeri bizim bombardıman uçağımızı düşürmüştü.
Günümüzde ise biz Türkiye’ye en yeni silahları satıyoruz. Devlet çıkarları önemli ancak günün birinde bu silahlar bize karşı çevrilemez mi?” sorusu yöneltildi. Şoygu eski bir Rus atasözüyle yanıt vererek “Aslında siz soruda yanıtı da vermiş oldunuz. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Sizin söylediklerinize eski atasözümüzü eklemek isterim; Komşu seçilmez. Siz eşinizi, arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. Ancak komşunuzu seçemezsiniz. Komşularla iyi geçinmeye çalışmak gerek. Ortak alanlarda bir şekilde ortak yol bulmak gerek. Günümüzde Rusya ile Türkiye’nin ortak çıkar ve terör belası gibi tehdit noktaları bulunuyor. Ortak tehdit olarak tarif ettiğim terörist sürülerine karşı pratikte gözlendiği gibi birlikte mücadele etmek daha verimli oluyor” dedi.
ABD İLE KÖTÜ DÖNEM
Şoygu, ABD ile Rusya ilişkilerinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı söylerek, “Ülke siyasi yönetimleri arasında problemler yaşanıyor olabilir. Ancak biz askerler savaşın ne olduğunu çok iyi bildiğimiz için temasımızı sürdürüyoruz”diye konuştu.
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