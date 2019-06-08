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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sosyal medya psikolojik 'Tsunami'

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Sosyal medya psikolojik 'Tsunami'

Akıllı telefonlar ve sosyal medya bağımlılığı, ABD’de özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki eğitim sistemi için ciddi sorun haline geldi. Uzmanlar akıllı telefonlar ve sosyal medya bağımlılığını ‘akıl sağlığı tsunamisi’ olarak niteledi.

ABD’deki öğretmen ve eğitimcilerin gözlemleriyle uzman görüşlerine yer verilen ABD haber ajansı Associated Press’in (AP) makalesinde, akıllı telefon kullanımının ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarda anksiyete gelişmesine yol açtığı vurgusu yapıldı. Güney Carolina eyaletinde lisede biyoloji öğretmeni Kelly Chavis, öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığını, “Bir kız, bir saatlik ders süresince 150’ye yakın Snapchat bildirimi aldı, 150!” diyerek şaşkınlıkla ortaya koydu. ABD Ulusal Eğitim Vakfı ise yayınladığı son raporda, dijital cihaz kullanımın ergenlerde yol açtığı anksiyeteyi, ‘akıl sağlığı tsunamisi’ olarak niteledi. Araştırmada, sosyal medya kullanımının artık stresin başlıca unsuru olduğuna dikkat çekildi. San Diego Eyalet Üniversitesi Psikoloji bölümünden Jean Twenge de akıllı telefonlarla artan psikolojik problemlerin basit bir ‘rastlantı’ olamayacağını belirtiyor. Twenge’e göre, akıllı telefonlar gençlerde uykusuzluğun artmasına yol açarken yüz yüze iletişimin de azalmasına neden oluyor.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin geçen yıl yayımladığı raporda, ergenler arasında anksiyete ve depresyonun en yaygın problem olduğu açıklanmıştı. Uzmanlara göre bu durumun baş sorumlusu ise gençler arasındaki sosyal medya ve akıllı cihaz bağımlılığı.

 

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