Sosyal medya çocuğu aç bırakıyor
İngiltere ve İrlanda’daki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medya kullanımının yarattığı estetik kaygı nedeniyle anoreksiya sorunu yaşayan çocuk sayısı son on yılda iki kat arttı.
İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden King’s College London’ın araştırmasına göre, son 10 yılda İngiltere ve İrlanda’da 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda anoreksiya teşhisi ikiye katlandı. Uzmanlar, sosyal medyanın yarattığı ‘estetik’ baskının anoreksiya oranını artırdığını savunuyor.
Toplamda 1.2 milyon insanın beslenme bozukluğu yaşadığı İngiltere’de son yıllarda çocuklar arasında anoreksiyanın artmasının gerekçesi çocukların estetik kaygılar ve toplumsal baskı nedeniyle normal bir beslenme düzeninden kaçınması gösteriliyor. Instagram ve Facebook kullanımına 13 yaş sınırlaması getirilmesine karşın pratikte çocukların rahat bir şekilde sosyal medya platformlarına erişebildikleri belirtiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle