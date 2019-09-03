Soruşturma için savcılıktan yeni karar talep edildi
ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, İsrail’in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu’ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili UCM savcılığının soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetti.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre temyiz mahkemesi, savcılığın, ön inceleme bürosunun 15 Kasım 2018’de verdiği tekrar gözden geçirme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, savcılığın 2 Aralık 2019’a kadar 6 Kasım 2014’te soruşturma ile ilgili aldığı kararını gözden geçirmesini ve soruşturmanın başlatılıp başlatılmamasına yönelik yeniden karar vermesini istedi. İsrail’in, Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu’na 31 Mayıs 2010’da yaptığı saldırıda 10 kişi İsrail askerleri tarafından öldürülmüş, 50’den fazla kişi de yaralanmıştı.
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