Ayıyı esaretten kurtardılar
Ermenistan’da bir restoranın arkasında yıllardır esaret altında olan 9 yaşındaki Masha adlı ayı, İngiliz bir yardım kuruluşu tarafından kurtarıldı.
Ayıyı önce bayıltan ekipler, daha sonra sağlık kontrolü için özel bir merkeze götürdü. Masha veterinerlerin muayenesinin ardından doğal yaşam parkına götürülecek.
İngiltere merkezli International Animal Rescue (IAR) adlı organizasyon, Ermenistan’da bu durumda toplam 30 ayıyı kurtardu. IAR Sözcüsü Liz Key, bu ayıların kötü şartlarda tutulduğunu ve kötü yiyeceklerle beslendiğini söyledi.
Bazı zenginler, kanunlara aykırı olmasına rağmen vahşi hayvanları doğal ortamından koparıp hobi olarak özel mülklerinde tutuyor.
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