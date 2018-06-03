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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.06.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Son kurban Razan hemşire

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Son kurban Razan hemşire

Gazze Şeridi’nde 30 Mart’tan beri İsrail sınırına yakın yerde düzenlenen ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ eylemlerindeki son kurban hemşire Razan el-Najar (21) oldu. Najar, İsrail askerinin ateşi sonucu hayatını kaybetti.

30 Mart’tan beri her cuma olduğu gibi önceki gün de Gazze Şeridi’nin İsrail duvarına yakın yerlerde gösteriler vardı. İlk gösteriden bu yana gönüllü olan, yaralılara müdahale eden Razan el-Najar, cuma günü de Han Yunus yerleşiminin doğusundaki gösterilerde görev alıyordu. Arkadaşlarına göre, beyaz önlüğüyle Razan, yine acil müdahale için sınıra doğru koşuyordu ki, göğsüne isabet eden kurşunla yere devrildi.

NYT’A KONUŞMUŞTU
Razan el-Najar, bir ay önce Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda bu işi gönüllü olarak yaptığını, para almadığını, babasının ‘Parasız niye izin veriyorsun’ diyenlere “Onunla gurur duyuyorum” yanıtını verdiğini söylüyordu.

Daha önce de göstericiler arasında koşuştururken çekilen fotoğraflarda yer almıştı. Razan el-Najar, Gazze’de ‘Büyük Dönüş Yürüyüş’ adı altında İsrail’in işgaline karşı mart sonundan bu yana düzenlenen gösterilerde can veren 119’uncu Filistinli oldu. Dün Gazze’deki cenazesine binlerce kişi katıldı. Önceki gün ilk yardım sağladığı Filistinli eylemciler, bu kez onu omuzlarında taşıyarak son yolculuğuna uğurladı. Gazze’de acı, gözyaşı ve öfke vardı. 

FİLİSTİN: SAVAŞ SUÇU
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, İsrail askerlerinin hemşire Razan’ı doğrudan hedef almasının savaş suçu olduğunu belirtti. İsrail’in gösteriler esnasında sağlık personellerinin korunmasına yönelik bütün uluslararası anlaşmaları hiçe saymaya devam ettiğine dikkati çeken Avvad, “Şehit el-Najar insanlara ve halkına yardım etmek için hayatını bir bedel olarak ödedi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında birkaç kez yaralanmasına rağmen görevini yerine getirmekten geri kalmadı. Yaralanması onun görev yapmasını engellemedi” ifadelerini kullandı Avvad, uluslararası topluma ve kurumlara Filistin halkını koruma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada can kaybı ya da yaralı sayısını mümkün olduğu kadar az tutulması için dikkat edildiğini savunarak Hamas’ın kasten sivilleri tehlikeye attığını öne sürdü. İsrail, Razan el-Najar’ın ölümünün araştırıldığını da kaydetti. Öte yandan, dün Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 35 yaşındaki bir kişinin, traktörü İsrailli güvenlik güçlerine ve kalabalığa sürmesi üzerine vurularak öldürüldüğü açıklandı.

BİLGİ NOTU
‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adı altında düzenlenen gösterilerde Filistinliler sürüldükleri ve İsrail’in işgal ettiği topraklara geri dönmeyi talep ediyor. Filistin’de yaşayan 2 milyon kişinin üçte ikisini, topraklarından sürülen Filistinliler ve onların aileleri oluşturuyor. İsrail ise bu talebi reddediyor.

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