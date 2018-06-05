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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... YPG 'çekiliyoruz' demişti... AA: Şehri terk etmediler
GeriDünya Son dakika... YPG 'çekiliyoruz' demişti... AA: Şehri terk etmediler
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Dünya
Reuters
05.06.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Son dakika... YPG 'çekiliyoruz' demişti... AA: Şehri terk etmediler

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Son dakika... YPG 'çekiliyoruz' demişti... AA: Şehri terk etmediler

Reuters'ın aktardığı habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristleri Menbiç'ten çekeceğini açıkladı. Öte yandan Anadolu Ajansı ise terör örgütü YPG/PKK'nın açıklamasında çekildiğini iddia etse de ilçe ve Menbiç kırsalında hâlâ varlığını koruduğunu bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, sosyal medyadaki paylaşımında "askeri danışman" tabir ettiği güçlerini Münbiç'ten çektiğini öne sürdü. 

AA muhabirlerinin Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler halen Münbiç ilçe merkezi ve kırsalında konuşlu bulunuyor. 

Merkezde varlığını gizleyen örgüt, ilçenin kuzeyinde Fırat Nehri kıyısından batıya doğru Ayn Dadat beldesinden Bab ilçesinin doğusuna uzanan bölgeye yayılmış durumda. 

YPG/PKK'ya bağlı sözde Münbiç askeri konseyinin de içinde bulunduğu silahlı unsurlar da hâlâ kentin merkezi ve çevresinde yer alıyor. Örgüte bağlı unsurlar, ilçenin özellikle Fırat Kalkanı bölgesine bakan cephe hatlarında varlık gösteriyor. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Münbiç konulu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, yol haritasına göre ilk etapta YPG/PKK'lıların Münbiç'ten ayrılacağını, silahlarının alınacağını, altı ayın yarısını dahi bulmayacak süre içinde Münbiç'in istikrara kavuşturulacağını söylemişti. 

AA'nın 30 Mayıs'taki haberinde örgütün elebaşlarının ilçeden ayrılmaya başladığı ancak geri kalan kadrosunun Münbiç'te kaldığı bilgisi paylaşılmıştı. 

'SİLAHLARI ALINACAK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki tarafÿön hazırlık toplantısı yapacak.

İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek" demişti. 

Bakan Çavuşoğlu, Menbiç’ten çekilirken YPG'nin silahlarının da alınacağını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TEMİZLENMİŞ, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YERLEŞMİŞTİ

Bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yazında Menbiç'ten çıkarılmasıyla ilçeye yerleşen YPG'liler, ABD'nin Türkiye'ye defalarca söz vermesine rağmen bölgeden çekilmemişti.

ABD, PKK terör örgütünün Suriye uzantısına binlerce TIR silah yardımı yaptı, askerlerini bölgeye konuşlandırmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile Cerablus-Azez hattını, Zeytin Dalı Harekâtı ile de Afrin'i YPG'lilerden temizleyen Türkiye, daha önce birçok kez sonraki hedefin Menbiç olacağını ilan etmişti.

Bakan Çavuşoğlundan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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