Son dakika... YPG 'çekiliyoruz' demişti... AA: Şehri terk etmediler
Reuters'ın aktardığı habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, 'askeri danışmanlar' diye adlandırdığı teröristleri Menbiç'ten çekeceğini açıkladı. Öte yandan Anadolu Ajansı ise terör örgütü YPG/PKK'nın açıklamasında çekildiğini iddia etse de ilçe ve Menbiç kırsalında hâlâ varlığını koruduğunu bildirdi.
Terör örgütü YPG/PKK, sosyal medyadaki paylaşımında "askeri danışman" tabir ettiği güçlerini Münbiç'ten çektiğini öne sürdü.
AA muhabirlerinin Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler halen Münbiç ilçe merkezi ve kırsalında konuşlu bulunuyor.
Merkezde varlığını gizleyen örgüt, ilçenin kuzeyinde Fırat Nehri kıyısından batıya doğru Ayn Dadat beldesinden Bab ilçesinin doğusuna uzanan bölgeye yayılmış durumda.
YPG/PKK'ya bağlı sözde Münbiç askeri konseyinin de içinde bulunduğu silahlı unsurlar da hâlâ kentin merkezi ve çevresinde yer alıyor. Örgüte bağlı unsurlar, ilçenin özellikle Fırat Kalkanı bölgesine bakan cephe hatlarında varlık gösteriyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Münbiç konulu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, yol haritasına göre ilk etapta YPG/PKK'lıların Münbiç'ten ayrılacağını, silahlarının alınacağını, altı ayın yarısını dahi bulmayacak süre içinde Münbiç'in istikrara kavuşturulacağını söylemişti.
AA'nın 30 Mayıs'taki haberinde örgütün elebaşlarının ilçeden ayrılmaya başladığı ancak geri kalan kadrosunun Münbiç'te kaldığı bilgisi paylaşılmıştı.
'SİLAHLARI ALINACAK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki tarafÿön hazırlık toplantısı yapacak.
İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek" demişti.
Bakan Çavuşoğlu, Menbiç’ten çekilirken YPG'nin silahlarının da alınacağını ifade etti.
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TEMİZLENMİŞ, TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YERLEŞMİŞTİ
Bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın 2016 yazında Menbiç'ten çıkarılmasıyla ilçeye yerleşen YPG'liler, ABD'nin Türkiye'ye defalarca söz vermesine rağmen bölgeden çekilmemişti.
ABD, PKK terör örgütünün Suriye uzantısına binlerce TIR silah yardımı yaptı, askerlerini bölgeye konuşlandırmıştı.
Fırat Kalkanı Harekâtı ile Cerablus-Azez hattını, Zeytin Dalı Harekâtı ile de Afrin'i YPG'lilerden temizleyen Türkiye, daha önce birçok kez sonraki hedefin Menbiç olacağını ilan etmişti.
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