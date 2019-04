Son dakika... Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Newcastle, Glasgow ve Harrow Caddeleri'ndeki tüm binalar boşaltıldı.

Polis, şüpheli paketin patlayıcı cihaz ve mühimmat olduğunu, bomba imha ekiplerinin cihazı imha ettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

#Christchurch: A police bomb disposal team has arrived at the scene of an 'incident' in #Phillipstown, Christchurch. Residents are being advised to avoid the #Newcastle St area.https://t.co/JlHusyLbyy pic.twitter.com/D3yATpeW1v