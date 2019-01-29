Son dakika... Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden Suriye açıklaması
Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriye'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünden bulunan bölge hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD destekli Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriye'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünden bulunan bölgeden geçtiğimiz cuma gününden bu yana 10 bin kadar kişinin kaçtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada terör örgütü DEAŞ kontrolünde bulunan küçük bölgede, terör örgütü üyelerinin ailelerinin bulunduğu belirtildi. Kurum, DEAŞ kontrolündeki bölgede bulunan siviller sebebiyle bölgeye yapılan operasyonların yavaşlatıldığını bildirdi.
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