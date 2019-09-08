Son dakika... Türk ve ABD askerlerinin ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.
MSB'DEN İLK AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü."
Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi. pic.twitter.com/OgrhjAAcB5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 Eylül 2019
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