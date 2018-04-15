Son dakika! Trump'tan yeni Suriye tweet'i
ABD Başkanı Donald Trump Suriye operasyonu konusunda yeni bir tweet attı. Trump, "Suriye baskını harika bir şekilde gerçekleştirildi" derken, ABD medyasında 'Görev Tamamlandı' (Mission Accomplished) ifadesinin kendisi tarafından kullanılmasına yönelik eleştirilere sert çıktı. Trump, tartışma yaratan 'Görev Tamamlandı' ifadesinin harika bir askeri terim olduğunu ve yeniden kullanılması gerektiğini söyledi.
Trump yeni tweet'inde şu ifadeyi kullandı:
“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!”
The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018
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