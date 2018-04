Son dakika! Trump'tan yeni Suriye tweet'i

Trump yeni tweet'inde şu ifadeyi kullandı:

“Suriye saldırısı o kadar mükemmel ve isabetli bir şekilde yerine getirildi ki, Yalan Haber Medyası’nın bunu küçümseyebilmesinin tek yolu, benim (operasyonun ardından) ‘Görev Tamamlandı’ (Mission Accomplished) terimini kullanmamdı. Bunun üstünde tepineceklerini biliyordum ancak bunun o kadar mükemmel bir askeri terim olduğunu hissettim ki, yeniden kullanması gerekiliyordu. Daha çok kullanın!”

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!