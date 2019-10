Son dakika... Trump'tan yeni açıklama: Türkiye ile savaşacağımızı düşünen mi var?

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürtler (YPG/PKK) bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir." ifadesini kullandı.



ABD'de Fox televizyonunda yayımlanan "Fox&Friends" programındaki bir katılımcının ABD'nin bölgede yeni bir savaşın içine girdiğine dair yorumunu eleştiren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Brian Kilmeade, Fox and Friends'te konuyu tamamen yanlış yorumladı. 200 yıldır savaşan halklar arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa'nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, 'ABD ödesin' dediler. Kürtler bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO ülkesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek. Bizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler."

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!