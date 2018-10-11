Son dakika: Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı konusunda ne olduğunu öğrenmek zorundayım. Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Biz de soruşturmaya dahil olduk."
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında çok önemli bir açıklama geldi. Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı konusunda ne olduğunu öğrenmek zorundayım. Suudi gazetecinin kaybolmasını yakından takip ediyoruz. Biz de soruşturmaya dahil olduk." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı ayrıca konu ile ilgili, "Orada araştırmacılarımız var ve Türkiye ve Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız" yanıtını verdi.
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