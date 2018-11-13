Son dakika... Trump'tan Avrupa Ordusu çıkışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
hurriyet.com.tr/DIş Haberler
13.11.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'tan Avrupa Ordusu çıkışı

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Son dakika... Trump'tan Avrupa Ordusu çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Ordusu önerisi için Twitter hesabında bir açıklama yaptı.

Başkan Trump şu sözleri yazdı: "Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu kurmayı önerdi. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD savaşa girmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın"

"Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar"

"Fransa'yı yeniden harika yap"

"Ayrıca Fransa'daki ilk anma için görüş seviyesinin sıfır olması sebebiyle helikopter havalanamadı. Arabayla gitmeyi önerdim. Gizli Servis 'Hayır, havaalanına çok uzak ve Paris'te geniş çaplı kapanma yaşanabilir' dedi. Bir sonraki gün gerçekleşecek konuşmada Amerikan Mezarlığı'nda yağmur yağıyordu. Yalan Haber yapanlar çok az yağdığını söyledi"

FRANSA'DAN YANIT GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Macron'un Avrupa Ordusu ve savunma konularındaki görüşünün oldukça açık olduğunu belirtti.

Macron'un danışmanı, Trump'ın Avrupa tarihini hatırlamasının son derece iyi bir şey olduğunu söyledi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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