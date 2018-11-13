Son dakika... Trump'tan Avrupa Ordusu çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Ordusu önerisi için Twitter hesabında bir açıklama yaptı.
Başkan Trump şu sözleri yazdı: "Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu kurmayı önerdi. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD savaşa girmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın"
"Sorun, Emmanuel'in Fransa'da onay seviyesinin %26 ile son derece düşük ve işsizlik oranının neredeyse %10 olması. O yalnızca konuyu değiştirmek istiyor. Ayrıca Fransa'dan daha milliyetçi bir ülke yok, son derece gururlu insanlar ve bu konuda haklılar"
"Fransa'yı yeniden harika yap"
"Ayrıca Fransa'daki ilk anma için görüş seviyesinin sıfır olması sebebiyle helikopter havalanamadı. Arabayla gitmeyi önerdim. Gizli Servis 'Hayır, havaalanına çok uzak ve Paris'te geniş çaplı kapanma yaşanabilir' dedi. Bir sonraki gün gerçekleşecek konuşmada Amerikan Mezarlığı'nda yağmur yağıyordu. Yalan Haber yapanlar çok az yağdığını söyledi"
FRANSA'DAN YANIT GELDİ
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Macron'un Avrupa Ordusu ve savunma konularındaki görüşünün oldukça açık olduğunu belirtti.
Macron'un danışmanı, Trump'ın Avrupa tarihini hatırlamasının son derece iyi bir şey olduğunu söyledi.
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