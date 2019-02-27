Son dakika... Trump'ın danışmanı Kushner Ankara'da
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Kushner’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.
Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen Jared Kushner, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
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