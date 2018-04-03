Son dakika... Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum
Suriye'den Amerikan askerlerini çok kısa süre içinde çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'tan benzer tonda bir açıklama daha geldi. Trump, "Suriye'den eve dönüş zamanı geldi, bunu çok ciddi düşünüyorum" dedi. "Suriye'deki varlığımız ciddi külfet." diyen Trump, "Çekilme konusunu görüşmek için Savunma Bakanı ile bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı. "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek."diyen Trump, Rusya lideri Putin'le çok iyi diyalog kurabileceğini düşündüğünü belirterek, "Rusya'yla iyi geçinmek iyi bir şey" dedi.
Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan Baltık ülkeleri liderleri ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimizi yurtlarına geri getirmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden yapılandırmak istiyorum. Ortadoğu'ya son 7 yıl içinde 7 trilyon para harcadık, karşılığında hiç bir şey almadık" diye konuştu.
Trump, ABD- Meksika sınırına çekmeyi planladığı duvar inşası tamamlanıncaya kadar, kaçak giriş-çıkışlar ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için sınır güvenliğini ordunun sağlayacağını da söyledi.
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