Son dakika.. Taliban lideri öldürüldü
Afganistan Savunma Bakanlığı Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü bildirdi.
ABD hava kuvvetlerinin, Kunar eyaletine gerçekleştirilen hava saldırısında Pakistan'daki Taliban örgütünün lideri Molla Fazlullah'ı öldürdüğü açıklandı.
Afganistan Başkanı Eşref Gani Haziran'ın ilk haftası, Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Gani, ateşkesin Ramazan sonuna kadar geçerli olduğunu duyurmuştu.
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