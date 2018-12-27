Son dakika... Suudi Arabistan'da flaş değişiklik
Suudi Arabistan Kralı Selman, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki bakanlıklarda değişikliğe gitti.
Reuters haber ajansından gelen ilk bilgilere göre, yayınlanan Kraliyet kararnamesiyle kabinede revizyona gidildi. Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim el-Assaf Dışişleri Bakanlığına getirildi.
Yapılan revizyon kapsamda Abdullah bin Bender, Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine yeni Ulusal Muhafız Bakanı olarak atandı.
Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine, Turki eş-Şebane getirildi.
Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.
YENİ KONSEY EMRİ
Kral Selman, yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verdi.
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