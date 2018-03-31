Son dakika... Suudi Arabistan'a füze saldırısı
Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin, Yemen'den atılan bir füzeyi vurduğu bildirildi. Füzenin hedefinin Suudi Arabistan'ın Necran şehrinde bulunan bir askeri üs olduğu açıklandı.
El Arabiya’nın haberine göre, Yemen’den Suudi Arabistan’a bir füze saldırısı daha gerçekleşti. Haberde, Husiler tarafından fırlatılan füzenin, Necran’da bulunan askeri üssü hedef aldığı belirtildi.
Füzenin, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
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