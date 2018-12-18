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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.12.2018 - 18:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Suriye'de siyasi çözüm adımı: Anlaşma tamam

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Son dakika... Suriye'de siyasi çözüm adımı: Anlaşma tamam

BM ve Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Cenevre'de uzlaştı. Suriye'nin yeni Anayasasını yazacak komite kuruldu. Suriye Anayasa Komitesi, ilk toplantısını 2019'un başında yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye Anayasa Komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'nin anayasasını yazacak komisyonun 2019'un ilk ayında ilk toplantısını yapması için çabalarını yoğunlaştırmak için mutabık kaldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde yapılan garantörler toplantısının sona ermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sonuç bildirisini okudu. Bildiride, garantör ülke bakanlarının Suriyeli taraflarla istişarelerinden çıkan olumlu sonuçları sundukları ifade edildi.

Bildiride, bakanların anayasa komitesinin çalışmasına başlamasını kolaylaştırmak konusundaki kararlılıklarını yineledikleri kaydedilirken, aynı zamanda Suriyeli taraflar ve BM Suriye Özel Temsilcisi ile istişare içinde, komitenin sürdürülebilir ve elverişli şekilde işleyebilmesi için genel ve yol gösterici ilkelerinin de detaylandırılacağı belirtildi.

Son dakika... Suriyede siyasi çözüm adımı: Anlaşma tamam

"Anayasa komitesinin çalışması, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteği verebilmesi için üyelerinin genel anlaşmaya varmasını hedefleyen bir yapıcı angajman ve uzlaşıyla yönetilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, komitenin ilk toplantısını gelecek yılın ilk ayında Cenevre'de yapmak için çaba gösterme konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Bildiride, tarafların bu adımların, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, uygulanabilir, kalıcı, Suriyeli tarafların yönettiği ve sahibi olduğu, BM'nin kolaylaştırdığı siyasi sürece ön ayak olacağına inandığının altı çizildi.

Lavrov'un okuduğu bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenirken, bu ilkelere tüm taraflarca saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

BM Sözcüsü İran, Rusya ve Türkiye'nin Cenevre'deki zirvede Suriye konusunda anlaştı. Anayasa Komistesinin yeni yıl başında ilk oturumunu düzenlemesi konusunda uzlaştı.

"SURİYE ANAYASA KOMİSYONU ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ AŞAMAYA GELDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Astana süreci garantörleri Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları ile yaptıkları toplantının ardından basına açıklama yaptı. "Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik." diyen Çavuşoğlu, rejimin ve muhalefetin komisyon için önerdiği isimlerin yer aldığı listede anlaşmazlık olmadığını belirtti.

Son dakika... Suriyede siyasi çözüm adımı: Anlaşma tamam

Bakan Çavuşoğlu, "Fakat sivil toplumla ilgili listede farklı görüşler olabilir. Bu konuda garantör ülkeler olarak ve BM olarak birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Bugünkü toplantıda isimler dışında anayasa komisyonunun usul kurallarını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yani yüzde kaçla karar alması gerekiyor, hangi oranda, üçte iki çoğunlukla mı veya daha yüksek çoğunlukta mı, başkan olacak mı veya yardımcıları mı olacak, eş başkan mı olacak, buna benzer konuları ele aldık. Yani yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Suriyede siyasi çözüm adımı: Anlaşma tamam

"ÇABALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, üç garantör ülkenin komisyonun bir an önce kurulması için çabalarını yoğunlaştıracağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu komisyonun ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Astana garantörleri olarak kendi aramızda bu çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugünkü toplantı Astana ve Soçi sürecinin Suriye'de siyasi çözüm için ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir. O bakımdan bugünkü toplantı son derece verimli geçti. Bu toplantıların Suriye'nin geleceği için, siyasi çözüm için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak, önemli bir aktör olarak biz katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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