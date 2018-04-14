Son dakika: Suriye hava savunma sistemleri aktif edildi
ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Esad rejiminin operasyona karşı hava savunmasını aktif ettiği öne sürüldü.
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.
Şam semalarında, Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı.
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