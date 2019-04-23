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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
23.04.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Son dakika... Sri Lanka'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

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Son dakika... Sri Lanka'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü Paskalya Ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü Paskalya Ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Milyarder iş insanı saldırılarda 3 çocuğunu kaybetti
Milyarder iş insanı saldırılarda 3 çocuğunu kaybetti

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.

Sri Lankadaki terör saldırılarında 45 çocuk öldü
Sri Lanka'daki terör saldırılarında 45 çocuk öldü
Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama
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