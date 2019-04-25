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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/DHA - Fotoğraf: Reuters
25.04.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Sri Lanka'da yeni patlama! Ülke alarma geçti

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Son dakika... Sri Lanka'da yeni patlama! Ülke alarma geçti

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi. Öte yandan Sri Lanka Merkez Bankası binasında çalışan personele binanın içerisinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Banka personelinden edinilen bilgiye göre binanın yakınında bomba olabileceği şüphesiyle uyarının yapıldığı belirtildi. Başkent Kolombo'da havalimanına giden ana yol şüpheli araç sebebiyle trafiğe kapatıldı. Her iki ihbarın da asılsız olduğu bilgisi verildi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın mahkeme binasının arkasındaki boş arazide meydana geldiği ve bir el bombasının patlamış olmasından şüphelenildiği belirtiliyor. Güvenlik kuvvetleri bölgede inceleme yapıyor. Patlama sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Sri Lanka Merkez Bankası binasında çalışan personele binanın içerisinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Banka personelinden edinilen bilgiye göre binanın yakınında bomba olabileceği şüphesiyle uyarının yapıldığı belirtildi. Başkent Kolombo'da havalimanına giden ana yol şüpheli araç sebebiyle trafiğe kapatıldı. Her iki ihbarın da asılsız olduğu bilgisi verildi.

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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