Son dakika... Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği duyuruldu.
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama sebebiyle maddi hasar oluştuğu bildiriliyor. Olayda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.
Olayın gerçekleştiği yerde bazı kamu kurumları ile Rusya Büyükelçiliği'nin yer aldığı açıklandı.
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