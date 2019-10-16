Son dakika... Rusya'dan flaş Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırda güvenlik iş birliği sağlanmasını destekleyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırda güvenlik iş birliğini sağlanmasını destekleyeceğini söyledi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle