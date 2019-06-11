Son dakika... Rusya'dan çok önemli S-400 mesajı
Rus yetkili Yuri Ushakov, S-400 hava savunma sisteminin teslimatına ilişkin önemli bir açıklama gerçekleştirdi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın verdiği bilgilere göre S-400 teslimatı Temmuz ayı içerisinde planlandığı şekilde gerçekleşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Yardımcısı Yuri Ushakov, "Rusya S-400 füze sistemini temmuzda teslim etmeyi planlıyor" dedi.
SERGEY RAYBAKOV: SAPMA YOK!
Gün içinde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye'ye gönderilecek S-400 hava savunma sisteminde bir sapma olmadığını ifade etti.
Ryabkov, ABD'nin gerçekleştirdiği hamlelere karşı Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceklerini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle