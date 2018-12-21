Son dakika... Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili yeni açıklama
Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
Kremlin sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili daha çok bilgiye ihtiyaç duyulduğu, şu aşamada bir sonraki adımın net olmadığı belirtildi. DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında ABD'nin rolünü hafife almadıklarını belirten Kremlin sözcüsü Peskov, ABD'nin Afganistan'daki birliklerini çekeceği iddiası ile ilgili ne olacağını gözlemleyeceklerini belirtti.
Peskov, ABD'nin daha önce de Afganistan'dan çekileceğini açıkladığını fakat bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini ifade etti. Peskov, "Biz Afganistan'da istikrarın korunmasından yanayız. ABD'nin kararını şimdilik sabırla gözlemliyoruz ve gerçekten olacaklara bakacağız." yorumunda bulundu.
PUTİN'DEN ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARINA İLK YORUM
"ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Teröristlere Suriye'de çok büyük darbeler vurduk. Terör örgütlerinin Afganistan ve benzer ülkelere de sızması söz konusu. Bu da Rusya, ABD ve Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Trump bu konuda haklı diyebilirim."
"DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme riski de var"
"Çekilme kararının tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilim. ABD Afganistan'dan da çekileceğini söyledi ama ABD 17 yıldır Afganistan'da. ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair henüz bir emare göremedik. ABD askerlerinin bölgede hiçbir meşruiyeti yok."
"İstanbul zirvesinde Türkiye, Almanya ve Fransa ile birlikte aldığımız karar doğrultusunda Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz."
ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.
Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.
ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.
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