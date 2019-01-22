Son dakika... Rusya'da Tu-22M tipi uçak kaza yaptı
Rusya'nın kuzeybatısında Tupolev Tu-22M tipi uzun menzilli süpersonik konvaksiyonel bombardıman uçağının kaza yaptığı bildirildi.
Ria haber ajansına göre, Murmansk bölgesinde Olenegorsk havaalanına yerel saat ile 13.40’ta Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı sert iniş yaptı.
Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.
Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle