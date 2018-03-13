Son dakika! Reuters duyurdu! Kuzey Irak'taki uçuş yasağı kalktı
Reuters haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı havaalanlarından uluslararası uçuşların perşembe günü başlayacağını duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanları Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek.
Açıklama Irak Başbakanı Haydar el İbadi tarafından yapıldı. İbadi, Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik uluslararası uçuşların perşembe günü başlayacağını ifade etti.
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