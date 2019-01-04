Son dakika... Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda Suriye'yi görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye'yi görüştüğü aktarıldı. Telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ele alındı. İki lider, Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi ve kalıcı siyasi istikrarın sağlanması konularında mutabık kaldı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Magnitogorsk kentinde çöken binada 39 kişinin yaşamını yitirmesi sebebiyle taziye mesajını iletti.
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