Son dakika... Pompeo'dan Veliaht Prens'e: Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suudi Prens ile Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok" açıklamasında bulundu.
ABD Senatosu, gazeteci Cemal Kaşıkçı oturumu düzenledi. Oturumun sonunda açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, “Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu” dedi.
Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin Muhammed Bin Selman’dan geldiğine dair bir raporun bulunmadığını söyleyen Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetiminin cezai önlemler alacağını belirtti.
Senato yasa tasarısı hazırlayacak
Pompeo, ABD Senatosunun Suudi Arabistan için Kaşıkcı cinayeti ile Yemen iç savaşı hakkında bir tasarı hazırladığını aktardı.
"DOĞRUDAN BAĞ YOK"
Pompeo "Suudi Prens ile Kaşıkçı cinayeti arasında doğrudan bağ yok." ifadelerini kullandı.
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