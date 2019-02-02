Son dakika... Nijerya'da Başkan Yardımcısı'nı taşıyan helikopter kaza yaptı
Nijerya'da Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'yu taşıyan helikopter kaza yaptı. Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'nun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Nijerya Başkan Yardımcısı Sözcüsü, Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo'nun helikopter kazası geçirdiğini açıkladı. Sözcünün açıklamasına göre Yemi Osinbajo, kazadan yara almadan kurtuldu.
Ülkenin Kabba yakınlarında gerçekleşen kazada ölen olmadığı belirtildi.
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