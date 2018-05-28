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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Müthiş iddia! 'İran ve İsrail Amman'da gizlice görüştü'
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Dünya
AA
28.05.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Müthiş iddia! 'İran ve İsrail Amman'da gizlice görüştü'

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Son dakika... Müthiş iddia! 'İran ve İsrail Amman'da gizlice görüştü'

İran ve İsrailli yetkililerin, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptıkları gizli görüşmede, "Tahran yönetiminin Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalara katılmaması" konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan "İlaf" gazetesinin, görüşmede hazır bulunan bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur'un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladığı, taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Haberde, dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtilerek, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede " rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı." iddialarına yer verildi.

İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail-Ürdün sınırına yakın bölgede çıkması beklenen çatışmalara İran ve Hizbullahın katılmaması durumunda kendilerinin de müdahale etmeyeceğini söyledikleri kaydedilen görüşmede, İsraillilerin, Amman'daki anlaşmanın hızlı sağlanmasından dolayı şaşırdıkları belirtildi.

Haberde ayrıca, söz konusu görüşme için "tuhaf ve gerçekçi olmadığı" şeklinde değerlendirmede bulunularak, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarında kayıpları olan Tahran yönetiminin, Suriye'de daha fazla kayıp vermeme ve baskılara maruz kalmamak için güneybatıda Esed güçleri ile muhalifler arasında yakın zamanda çıkması beklenen çatışmalara katılmamayı kabul ettiğini savundu.

Bu görüşmenin, Rusya'nın bilgisi dahilinde gerçekleştiği vurgulanan haberde, Dera ve Kuneytara'da çıkacak çatışmalara İran ve Hizbullah'ın katılmayacağına dair Rusya'nın garanti verdiği öne sürüldü.

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