Son dakika! Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya daveti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinden sonra Almanya'ya davet etti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra Almanya'ya davet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen faciasının 25. yılı anma törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.
Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği öğrenildi.
MERKEL'DEN ANLAMLI ZİYARET
Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün 25 yıl önce gerçekleşen Solingen Faciası dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ailesini kaybeden Mevlüde Genç’i ziyaret ederek, “Acılarınızı hiç bir söz ve özür telafi edemez” dedi.
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında dört ırkçı Alman tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle düzenlenen anma merasimine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’e başsağlığı diledi.
25 yıl önce Solingen'de yaşanan acının izleri halen tazeliğini koruduğunu ifade eden Merkel, “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm'ün, Hatice'nin, torunlarınız Hülya ve Saime'nin ve yeğeniniz Gülistan'ın acılarını hiç bir söz ve özür telafi edemez. 25 yıl uzun bir zaman olmasına rağmen ailedeki acı ve eksiklik devamlı olarak kalacaktır. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.
“İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRI KARŞISINDA SİZ İNSANLIKLA KARŞILIK VERDİNİZ”
Mevlüde Genç’e çocuklarını ve torunlarını kaybettikten sonra hayata nasıl devam edeceği, bu acıyla nasıl yaşayacağı ve buna karşı intikam duygusu beslemenin nasıl olacağı sorusunun çok kez sorulduğunu söyleyen Merkel, “'Bundan sonra Almanya'da kalmaya devam edecek misin?' sorusu yönetildi. Sizin cevabınız bize insanlık adına örnek oldu. Siz kin beslemediniz, tam tersine anlayış ve barış yönünde hareket ettiniz. İnsanlık dışı bir saldırı karşısında siz insanlıkla karşılık verdiniz. Bundan dolayı sizi hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Evinize dönük yapılan kundaklama girişimi bütün ülkeyi sarstı ve uyandırdı. Tek kişinin yaptığı bir olay değildi. 1990'lı yıllarda yaşanılan aşırı ırkçı saldırıların eylemiydi. Ağustos 1990 olaylarını hatırlıyorum. Yüzlerce kişinin bir mülteci kampına saldırdığını gördük, Mülteciler bizim himayemizde olmasına rağmen bizden korunma talep etmişlerdi. Bunun dışında saldırganları izleyenler de alkış tuttu. 1992 yılındaki Möln'deki feci saldırıyı ve üç Türk vatandaşı feci şekilde hayatını kaybetti. Berlin, Hamburg Friedrichshafen gibi bir çok şehirde saldırılar oldu orada insanlar yaralandı ve öldürüldü. Maalesef saldırı listesi çok uzun ve korkunç” diye konuştu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle