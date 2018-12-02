Son dakika.. Meksika'da ABD Konsolosluğu'na bombalı saldırı
ABD merkezli Fox News haber kanalı Meksika'nın Guadalajara kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'na iki adet el bombası atıldığını bildirdi.
30 Kasım Cuma gecesi yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. ABD'li ve Meksikalı yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı.
Meksikalı yetkililer ise konsolosluk binasına atılan maddenin el bombası değil maytap olduğunu söyledi.
Konsolosluğun Facebook hesabından olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan saldırı girişimi sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığı, olayın gerçekleştiği saatte konsolosluk binasının kapalı olduğu belirtildi.
Saldırı girişiminin Meksikalı suç örgütü Jalisco Yeni Nesil Karteli CJNG tarafından yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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