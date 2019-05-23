Son dakika... Londra'da güvenlik alarmı! Whitehall bölgesi kapatıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Whitehall bölgesi ve Downing Caddesi şüpheli paket ihbarı sebebiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Şüpheli paketin tehlike arz etmediği anlaşıldıktan sonra bölge tekrar trafiğe açıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Whitehall bölgesi ve Downing Caddesi şüpheli paket ihbarı sebebiyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Şüpheli paketin herhangi bir tehlike arz etmediği belirtildi. Bölge tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.
Happy to update the item concerned has now been fully assessed and deemed non-suspicious. Roads will be reopened shortly. Thanks again for your patience and cooperation— MPS Westminster (@MPSWestminster) May 23, 2019
Kapatılan bölgede, İngiltere Başbakanı'nın resmi konutu ve ofislerin yer aldığı biliniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle