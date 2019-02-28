Son dakika... Kritik zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMELER

Kuzey Kore konusunda Kim Jong-un'la görüşmelerde son derece yapıcı bir zaman geçirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda karar vermedik, iyi bir şey olmadığını düşündük. Şu anda bazı seçeneklerimiz vardı e bu seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı verdik. Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir.

Şu anda yaptırımlar hala uygulanmakta. Kuzey Kore yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma sağlanamadı. İstediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum. Kim Jong-un bana söz verdi, nükleer test yapmayacaklarını söyledi.

Kim Jong-un ile birbirimizi seviyoruz. İyi anlaştık. Anlaşma bizim için uygun değildi. Hızlı yapmaktansa doğru yapmayı tercih ederim.

TRUMP'IN AVUKATI MICHAEL COHEN'İN İDDİALARI

Bunların hepsi gerçek dışı. Bir yandan da çok enteresan, çok da izleyemedim ama böylesine bir sahte ifade verilmesi ve böylesine önemli bir zirveyle aynı sırada gerçekleştiriyor olması korkunç bir şey, berbat bir şey. Sonra yapabilirlerdi, onlar için daha iyi olurdu.

Çok fazla yalan söyledi. Ama tek bir konuda yalan söylemedi. "Rusya ile tezgah yok" Bu konuda neden yalan söylemediğine şaşırdım. Her şeyle ilgili yalan söyledi. Rusya ile gizli anlaşma yok. Enteresan, etkilendim. Onu da yalan söyleyebilirdi. Yüzde 95'ini yalan söyledi, yüzde 100'ünü de söyleyebilirdi. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemiş bir durum. Yine de utanç vericiydi.

Bu cadı avı. Rusya ile gizli bir anlaşma yok.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'nin istediği sonuca ulaşamadık. Yine de umutluyum, neler olacağını zaman gösterecek. İlerleme sağlayacağız. Daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Biraz daha iyisini yapabilirdik ancak birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık. Gerçek bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz.