Son dakika... Kritik zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahip olabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Kritik zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar
GeriDünya Son dakika... Kritik zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
28.02.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Kritik zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

KUZEY KORE İLE GÖRÜŞMELER

Kuzey Kore konusunda Kim Jong-un'la görüşmelerde son derece yapıcı bir zaman geçirdik. Herhangi bir şey imzalamak konusunda karar vermedik, iyi bir şey olmadığını düşündük. Şu anda bazı seçeneklerimiz vardı e bu seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı verdik. Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir.

Şu anda yaptırımlar hala uygulanmakta. Kuzey Kore yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. İstediğimiz her şeyi yapmadıkları için anlaşma sağlanamadı. İstediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum. Kim Jong-un bana söz verdi, nükleer test yapmayacaklarını söyledi.

Kim Jong-un ile birbirimizi seviyoruz. İyi anlaştık. Anlaşma bizim için uygun değildi. Hızlı yapmaktansa doğru yapmayı tercih ederim.

İlk açıklama yapıldı Anlaşma sağlanamadı
İlk açıklama yapıldı! Anlaşma sağlanamadı

TRUMP'IN AVUKATI MICHAEL COHEN'İN İDDİALARI

Bunların hepsi gerçek dışı. Bir yandan da çok enteresan, çok da izleyemedim ama böylesine bir sahte ifade verilmesi ve böylesine önemli bir zirveyle aynı sırada gerçekleştiriyor olması korkunç bir şey, berbat bir şey. Sonra yapabilirlerdi, onlar için daha iyi olurdu.

Çok fazla yalan söyledi. Ama tek bir konuda yalan söylemedi. "Rusya ile tezgah yok" Bu konuda neden yalan söylemediğine şaşırdım. Her şeyle ilgili yalan söyledi. Rusya ile gizli anlaşma yok. Enteresan, etkilendim. Onu da yalan söyleyebilirdi. Yüzde 95'ini yalan söyledi, yüzde 100'ünü de söyleyebilirdi. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemiş bir durum. Yine de utanç vericiydi.

Bu cadı avı. Rusya ile gizli bir anlaşma yok. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamalarından satır başları;

ABD'nin istediği sonuca ulaşamadık. Yine de umutluyum, neler olacağını zaman gösterecek. İlerleme sağlayacağız. Daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Biraz daha iyisini yapabilirdik ancak birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık. Gerçek bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

FETÖ'ye ABD'de büyük şok

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili açıklama

Netanyahu aleyhindeki iddianamenin bugün sunulması bekleniyor

Trump-Kim zirvesinin 2. günü başladı