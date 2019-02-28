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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.02.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Son dakika.... Kırgızistan'dan Kaynak Holding kararı

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Son dakika.... Kırgızistan'dan Kaynak Holding kararı

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Türkiye Cumhuriyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, darbe girişiminin hemen ardından Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi. TMSF avukatlarının 2016 yılında Bişkek Şehir Mahkemesine yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Bişkek Şehir Mahkemesinin 14 Aralık 2018'de yürürlüğe giren kararıyla, NT Kitap ve Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesi "OsOO Kaynak" işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığının 30 Eylül 2016 tarihli ve 2664 sayılı emri geçersiz sayıldı.

"OsOO Kaynak" işletmesinin hisselerinin tamamını üzerine geçiren Emin Kızılkaya, Kırgızistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yaptı.

Başvuruyu bugün görüşen Yüksek Mahkeme, Kızılkaya'nın itirazını reddetti.

"FETÖ, YURT DIŞINDA İLK DEFA KESİN BİR MAHKEME KARARIYLA DAVA KAYBETTİ"

Davayı yakından takip eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, davanın iki yıldır sürdüğünü belirterek, "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti." dedi.

Mahkeme kararının, Türkiye'nin lehine olduğunu vurgulayan Fırat, kararla FETÖ mensuplarının, NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesinin hisselerini geçersiz bir vekaletnameyle hileli şekilde bir FETÖ üyesinin adına kaydettiklerinin ortaya konulduğunu söyledi.

Kayyum yönetiminde bulunan NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin avukatı Nurşat Kasımov da hukuk mücadelesini kazandıklarını ve mahkeme kararıyla NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin, Kırgızistan'daki varlıklarının TMSF'ye devredildiğini kaydetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.02.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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