MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Kazakistan'da yolcu uçağı kalkış sırasında düştü! Ölü sayısı artıyor
GeriDünya Son dakika... Kazakistan'da yolcu uçağı kalkış sırasında düştü! Ölü sayısı artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 07:25,Son Güncelleme:/

Son dakika... Kazakistan'da yolcu uçağı kalkış sırasında düştü! Ölü sayısı artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

16
  • Kazakistanda uçak kazası
  • Kazakistanda uçak kazası
  • Kazakistanda uçak kazası
  • Kazakistanda uçak kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Almatı Havaalanı’ndan kalkışından hemen sonra düştü.

Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçakta şu ana kadar en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, yakalılardan 8’inin çocuk olduğunu belirtti.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00’de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle